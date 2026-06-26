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В Перми чиновников наказали за июньский отчёт по уборке снега

Обращение женщины было отправлено ещё в феврале.

Чиновники из Перми были привлечены к дисциплинарной ответственности из-за несвоевременного ответа на сообщение жительницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию.

В феврале пермячка оставила на портале «Управляем вместе» жалобу на плохую уборку снега у дома. Ответ поступил лишь через четыре месяца — в июне. К нему прикрепили снимок участка дороги, сделанный уже в летнее время.

В мэрии пояснили, что для закрытия заявки по обращению нужно к ответу прикрепить фотографию. По обращению пермячки несколько раз направлялись запросы в управляющую компанию, которая отвечает за уборку снега на территории. Поскольку к лету ситуация со снегом утратила актуальность, специалист районной администрации прикрепил июньское фото и завершил рассмотрение обращения.

«Сотрудники администрации района, ответственные за отработку сообщений на портале “Управляем вместе”, привлечены к дисциплинарной ответственности. Также внесены изменения в алгоритм по обработке сообщений, поступивших на портал», — сообщили в администрации.