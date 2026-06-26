В Перми чиновников наказали за июньский отчёт по уборке снега

В мэрии пояснили, что для закрытия заявки по обращению нужно к ответу прикрепить фотографию. По обращению пермячки несколько раз направлялись запросы в управляющую компанию, которая отвечает за уборку снега на территории. Поскольку к лету ситуация со снегом утратила актуальность, специалист районной администрации прикрепил июньское фото и завершил рассмотрение обращения.