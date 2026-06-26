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СК потребовал отчет по делу о смерти пациентки в Крыму

На следующий день после попадания в больницу женщина скончалась.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил подробный доклад о расследовании уголовного дела, связанного со смертью жительницы Крыма. Речь идет о случае, когда женщине, по данным следствия, не оказали своевременную экстренную помощь в инфекционном отделении больницы. Об этом пишет «МК в Крыму».

По информации ведомства, в феврале пациентку доставили в больницу с жалобами на здоровье. Несмотря на ее тяжелое состояние, ее не перевели в реанимацию и срочных медицинских мер принято не было. Уже на следующий день женщина умерла.

Следствие отмечает, что пока никто из ответственных лиц к уголовной ответственности не привлечен. Бастрыкин поручил представить отчет о ходе расследования, проведенных действиях и установленных обстоятельствах. Контроль за исполнением поручения ведет центральный аппарат СК.

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