Около 400 пар волгоградцев сыграли свадьбу в красивую дату 26.06.2026

По данным, комитета юстиции больше всего свадеб 26 июня прошло в Волгограде, где появилось более 100 новых семей. Две выездные регистрации прошли в ротонде на Центральной набережной. В Волжском расписались более 80 пар, в Городище — 20, в Камышине — 18, в Средней Ахтубе — 12, в Михайловке — 11. Всего волгоградцы в 2026 году сыграли 4,7 тысячи свадеб.