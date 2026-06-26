Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 400 пар волгоградцев сыграли свадьбу в красивую дату 26.06.2026

Церемонии прошли в загсах региона и на выездных площадках.

Источник: Комсомольская правда

Торжественные церемонии бракосочетания прошли сегодня в загсах и на 28 выездных площадках Волгограда и области. Сыграли свадьбы в красивую дату 26.06.2026 около 400 новых семей.

По данным, комитета юстиции больше всего свадеб 26 июня прошло в Волгограде, где появилось более 100 новых семей. Две выездные регистрации прошли в ротонде на Центральной набережной. В Волжском расписались более 80 пар, в Городище — 20, в Камышине — 18, в Средней Ахтубе — 12, в Михайловке — 11. Всего волгоградцы в 2026 году сыграли 4,7 тысячи свадеб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

График отключений горячей воды в Волгограде на июль 2026: адреса.