В Волгограде компания устроила свалку опасных отходов на участке благоустройства

В Дзержинском районе Волгограда Росприроднадзор нашел множество нарушений в деятельности компании ООО «МОЛОТ», занимающейся вывозом и утилизацией промышленных и строительных отходов. Поводом для инспекции стали многочисленные жалобы жителей, и, действительно, инспекторы увидели недостоверные сведения в отчетах об экологическом контроле, отсутствие мероприятий по уменьшению вредных выбросов и так далее. Также на территории, которую должны были расчистить на деньги нацпроекта, обнаружили свалку с опасными отходами.