Путин поздравил выпускников с окончанием школы

«Дорогие выпускники! Уверен, вы всегда с теплыми чувствами будете вспоминать прекрасные школьные годы, любимых педагогов и наставников, которые открыли для вас мир знаний, искренне радовались вашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, учили быть достойными, порядочными людьми. И конечно, школа подарила вам верных друзей и товарищей», — говорится в приветствии участникам Всероссийского выпускного бала — 2026, опубликованном на сайте Кремля.