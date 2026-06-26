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Путин поздравил выпускников с окончанием школы

Путин поздравил выпускников, пожелав им верить в свое призвание.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы, пожелав им верить в себя и в свое призвание.

Окончание школы — важное, волнующее событие для каждого молодого человека, отметил президент.

«Дорогие выпускники! Уверен, вы всегда с теплыми чувствами будете вспоминать прекрасные школьные годы, любимых педагогов и наставников, которые открыли для вас мир знаний, искренне радовались вашим достижениям и победам, помогали справляться с трудностями, учили быть достойными, порядочными людьми. И конечно, школа подарила вам верных друзей и товарищей», — говорится в приветствии участникам Всероссийского выпускного бала — 2026, опубликованном на сайте Кремля.

Лидер пожелал выпускникам осуществления заветных мечт, призвал их верить в себя и в своё призвание.

«И пусть знания, полученные в школе, настойчивость и трудолюбие помогут вам добиваться самых высоких целей, честно работать на благо Отечества», — добавил Путин.