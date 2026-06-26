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Двое мирных жителей тяжело ранены при атаках ВСУ в Курской области

В результате ударов ВСУ по территории Курской области 26 июня были ранены два человека. В слободе Белой Беловского района БПЛА атаковал продуктовый магазин — пострадала 55-летняя женщина. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, множественные слепые осколочные ранения головы и шеи, перелом левой лопатки и другие травмы. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

Источник: Коммерсантъ

В результате ударов ВСУ по территории Курской области 26 июня были ранены два человека. В слободе Белой Беловского района БПЛА атаковал продуктовый магазин — пострадала 55-летняя женщина. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, множественные слепые осколочные ранения головы и шеи, перелом левой лопатки и другие травмы. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере «Макс».

Также в Беловском районе пострадал 59-летний мужчина в деревне Гирьи, получивший множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, живота, плеча, предплечья и правой ноги.

Обоих пострадавших направили в Курскую областную больницу.

По информации Александра Хинштейна, за прошлые сутки — в период с 9:00 четверга до 9:00 пятницы — в регионе сбили 152 беспилотника различного типа. ВСУ 107 раз применили артиллерию по отселенным районам. Взрывные устройства с дронов сбрасывали 11 раз. Обошлось без погибших и пострадавших.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Курская, Белгородская и Воронежская области вошли в топ-10 наиболее атакуемых украинскими БПЛА регионов страны. Курская область занимает второе место с 441 упоминанием.

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