В Азове объявили угрозу атаки БПЛА

Власти также напомнили о действующих запретах. В регионе запрещено фотографировать и снимать беспилотник в воздухе, пытаться самостоятельно его сбить подручными средствами, а также пользоваться вблизи него радиоаппаратурой, мобильными телефонами и GPS-устройствами. К БПЛА может быть прикреплено взрывное устройство, поэтому упавший аппарат категорически запрещено трогать, вскрывать или перемещать. Съемка места падения дрона, а также распространение фото- и видеоматериалов в социальных сетях и мессенджерах также под запретом.