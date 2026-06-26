В Минске открыли памятник уроженцу Воронежской губернии Александру Мамкину

Александр Мамкин перевез через линию фронта около 90 детей. Во время последнего рейса — с десятью малышами, их воспитательницей и двумя ранеными партизанами — его самолет подбили, осколки попали в бензобак. Но охваченная пламенем машина успешно приземлилась в пункте назначения, пассажиры не пострадали. Пилот получил ожоги, не совместимые с жизнью, и через несколько дней скончался в госпитале. За этот подвиг Мамкина представляли к званию Героя Советского Союза, но заявка была отклонена.