В Минске открыли памятник уроженцу Воронежской губернии Александру Мамкину

Подвиг летчика, спасшего в 1944 году десятки сирот из Полоцкого детского дома, увековечили в столице Беларуси. Памятник пилоту Александру Мамкину открыли 25 июня в присутствии большой российской делегации. Родину героя представляли первый вице-премьер Воронежской области Данил Кустов и спикер облдумы Юрий Матузов.
Торжественная церемония прошла в Полоцком сквере в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России. Общие исторические сюжеты помогают укреплять отношения в Союзном государстве, отметил Данил Кустов.
В братской республике имя Мамкина чтят давно. Его имя носит улица, школа и пионерская дружина в Полоцке.
Уроженец Коротоякского уезда (ныне это территория Репьевского района Воронежской области) был одним из участников знаменитой операции «Звездочка»: с партизанского аэродрома под Полоцком перевозили в советский тыл ребят из детдома, который не успели эвакуировать при отступлении Красной Армии. Часть малышей отправили в семьи в Германию, часть использовали как доноров крови. Ходили слухи, что их как «отработанный материал» могут ликвидировать, тем более что многие происходили из семей убитых белорусских подпольщиков.
Александр Мамкин перевез через линию фронта около 90 детей. Во время последнего рейса — с десятью малышами, их воспитательницей и двумя ранеными партизанами — его самолет подбили, осколки попали в бензобак. Но охваченная пламенем машина успешно приземлилась в пункте назначения, пассажиры не пострадали. Пилот получил ожоги, не совместимые с жизнью, и через несколько дней скончался в госпитале. За этот подвиг Мамкина представляли к званию Героя Советского Союза, но заявка была отклонена.
Три года назад мемориал в честь летчика создали недалеко от места, где он появился на свет. В Репьевском районе в 2025-м решили сделать его почетным гражданином, в 2026-м — к 110-летию со дня его рождения — объявили у себя Год Александра Мамкина.
На полях российско-белорусского форума члены воронежской делегации побывали на приеме у вице-премьера РБ Александра Терехова. Обсуждались различные направления экономического взаимодействия, в частности в строительстве и транспортной сфере. Белорусские предприятия заинтересованы в поставках пассажирских автобусов в Воронеж и область, в реализации проектов по возведению и ремонту мостов. Кроме того, есть перспектива для партнерства в сфере АПК.
По словам Кустова, для воронежцев крайне важны экономические связи с белорусскими регионами, с 2019 по 2024 год товарооборот на этом направлении удвоился. В следующие пять лет предстоит также двукратно увеличить объем взаимодействия.