Ещё двое воронежских военнослужащих вернулись из украинского плена

Из украинского плена живыми вернулись ещё двое воронежских военнослужащих. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС в пятницу, 26 июня.
Одному из бойцов 40 лет. Он из столицы Черноземья. Второй 37-летний военнослужащий является жителем Верхнехавского района. Сейчас воронежцы находятся на территории Республики Беларусь. Им будет оказана вся необходимая психологическая и медицинская помощь.
«Благодарю уполномоченных по правам человека в России и в Воронежской области — Яну Лантратову и Сергея Канищева — за помощь нашим бойцам. Работа по вызволению из плена будет продолжена», — написал глава региона.
По данным Минобороны России, обмен военнопленными между РФ и Украиной состоялся по формуле «160 на 160».
https://moe-online.ru/news/people/1259082?ysclid=mqv0iq9ss7160387950?utm_source=copypast.