Ещё двое воронежских военнослужащих вернулись из украинского плена

Одному из бойцов 40 лет. Он из столицы Черноземья. Второй 37-летний военнослужащий является жителем Верхнехавского района. Сейчас воронежцы находятся на территории Республики Беларусь. Им будет оказана вся необходимая психологическая и медицинская помощь.