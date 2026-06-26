Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

9-балльные пробки сковали Ростов после ливня вечером 26 июня

Пробки в разных районах Ростова собрались после непогоды.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 26 июня общая дорожная обстановка в Ростове-на-Дону после грозового ливня оценивается в 9 баллов. Заторы этим пятничным вечером фиксируются во всех районах города.

В частности, серьезная пробка из-за рухнувшего дерева собралась на Красноармейской. Также сложности с проездом наблюдаются на Максима Горького, Ворошиловском и Варфоломеева.

Заторы фиксируются на Михаила Нагибина, Мечникова, Текучева, Малиновского, Стачки, на Театральном проспекте, а также на других улицах.

Ранее во время ливня резко выросли цены на проезд в такси.

Напомним, 26 и 27 июня в Ростове-на-Дону и области ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 23 м/с. Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше