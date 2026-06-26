9-балльные пробки сковали Ростов после ливня вечером 26 июня

Вечером 26 июня общая дорожная обстановка в Ростове-на-Дону после грозового ливня оценивается в 9 баллов. Заторы этим пятничным вечером фиксируются во всех районах города.
В частности, серьезная пробка из-за рухнувшего дерева собралась на Красноармейской. Также сложности с проездом наблюдаются на Максима Горького, Ворошиловском и Варфоломеева.
Заторы фиксируются на Михаила Нагибина, Мечникова, Текучева, Малиновского, Стачки, на Театральном проспекте, а также на других улицах.
Ранее во время ливня резко выросли цены на проезд в такси.
Напомним, 26 и 27 июня в Ростове-на-Дону и области ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 23 м/с. Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение.
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