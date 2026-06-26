Капсулу времени трех разных эпох обнаружили в Нижнем Новгороде

В тексте советского периода молодые люди оставили эмоциональные воспоминания о Хатынской трагедии времен Великой Отечественной войны, поделились страхом перед возможностью нового глобального конфликта и выразили веру в будущие поколения. Глава региона отметил, что все найденные артефакты будут в обязательном порядке переданы на хранение в музей ННГАСУ.