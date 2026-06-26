Капсулу времени трех разных эпох обнаружили в Нижнем Новгороде

Настоящую капсулу времени, связавшую три разные эпохи, обнаружили мастера «Школы реставрации» агентства АСИРИС совместно со студентами летней школы от Союза реставраторов России. Уникальный исторический клад скрывался в студенческом актовом зале Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем MAX-канале.
Сразу несколько скрытых посланий из прошлого реставраторы нашли на оборотной стороне филенки старинной двери, которую никто не видел на протяжении полутора столетий. Первое обнаруженное историческое письмо датируется 1901 годом. Второе послание, оставленное под одной из дверных петель, пришло из середины прошлого века. Предположительно, это фрагмент выступления группы студентов-шестидесятников.
В тексте советского периода молодые люди оставили эмоциональные воспоминания о Хатынской трагедии времен Великой Отечественной войны, поделились страхом перед возможностью нового глобального конфликта и выразили веру в будущие поколения. Глава региона отметил, что все найденные артефакты будут в обязательном порядке переданы на хранение в музей ННГАСУ.
Ранее сообщалось, что два новых космических экспоната появились в Нижегородском планетарии.