Сбер ко Дню банкомата: забота о клиентах и шаг в будущее

27 июня 1967 года — день рождения первого в мире банкомата. Эта дата важна и.
для банкоматов Сбербанка, история которых началась в 1988 году. Сегодня.
банкоматная сеть Сбера охватывает тысячи городов и населённых пунктов. 64.
млн россиян минимум раз в месяц пользуется банкоматами Сбера. И более 10.
млн из них — держатели карт других банков, которые снимают и вносят наличные.
на карты, причём Сбер не берёт за это комиссию.
Самый западный банкомат Сбера расположен в Калининградской области, самый.
восточный — на Чукотке, самый северный — за Полярным кругом в Арктике,
а самый южный — в Дагестане. Все устройства легко найти на карте в.
приложении СберБанк Онлайн и на сайте банка, где указаны их местоположение,
режим работы и доступные сервисы.
Человекоцентричность, надёжность и безопасность.
Банкоматы Сбера — это:
•
финансовые операции — можно снять и внести наличные, оплатить.
услуги, налоги и связь, перевести деньги, внести выручку на расчётный счёт (для.
организаций);
•
удобная и безопасная авторизация — по улыбке (биометрия), банковской.
карте (бесконтактно), смартфону (NFC) или QR-коду;
•
персонализация — к снятию предлагается именно та сумма, которую.
человек чаще всего использует, а номинал купюр для выдачи можно выбрать.
самому;
•
доступность — для большинства клиентов устройства находятся меньше.
чем в 10 минутах ходьбы от дома или работы;
•
человекоцентричность — меню банкомата переведено на 10 языков.
(английский, китайский, узбекский, таджикский, киргизский и другие),
воспользоваться устройствами могут незрячие — нужно только вставить.
наушники и следовать аудиоподсказкам.
Сбер первым в России перевёл 100% банкоматов на собственную.
процессинговую систему и программное обеспечение, чтобы развивать сервисы.
для клиентов и обеспечить бесперебойную работу устройств.
Новая глава: банкомат с искусственным интеллектом.
В ноябре 2025 года на международной конференции AI Journey Сбер представил.
банкомат нового поколения — универсальный центр заботы о благополучии.
человека, не имеющий аналогов в мире. Вот его ключевые инновации.
Умный ИИ-помощник ГигаЧат — благодаря нему банкомат понимает голосовые.
команды. Он проконсультирует по продуктам Сбера, поможет снять и внести.
наличные.
Экспресс-оценка здоровья по 14 показателям: пульс, давление, уровни.
холестерина и глюкозы в крови, индекс массы тела, вариабельность сердечного.
ритма и другие. Достаточно посмотреть в камеру и приложить пальцы к датчикам.
— результаты будут готовы за 30 секунд. Они также поступят в приложение.
СберЗдоровье, чтобы обсудить их с врачом.
Удобство и эргономика — округлые формы корпуса, стильный дизайн и.
комфортный интерфейс. В банкомате два экрана — второй предназначен для.
конфиденциальной информации (ПИН-код и суммы операций) и виден только.
самому клиенту. Перед устройством создана световая зона безопасности, которая.
регулирует дистанцию между клиентами.
Более 150 банкоматов нового поколения уже установлено в городах-
миллионниках. Их также можно найти на карте в СберБанк Онлайн или на сайте.
банка.
Вячеслав.
Цыбульников,
заместитель.
Председателя.
Сбербанка:
"Наша цель — быть рядом с человеком. В 2025 году мы нарастили количество.
мест, где установлены банкоматы Сбера, на 13%. Наша банкоматная сеть —.
крупнейшая в стране. Новые сервисы, которые мы постоянно внедряем,
превращают банкомат в универсального помощника для решения ежедневных.
задач, и не только финансовых".