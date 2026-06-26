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Сбер ко Дню банкомата: забота о клиентах и шаг в будущее

Крупнейшая в России сеть банкоматов помогает всем и удивляет необычными сервисами.

Источник: Комсомольская правда

27 июня 1967 года — день рождения первого в мире банкомата. Эта дата важна и.

для банкоматов Сбербанка, история которых началась в 1988 году. Сегодня.

банкоматная сеть Сбера охватывает тысячи городов и населённых пунктов. 64.

млн россиян минимум раз в месяц пользуется банкоматами Сбера. И более 10.

млн из них — держатели карт других банков, которые снимают и вносят наличные.

на карты, причём Сбер не берёт за это комиссию.

Самый западный банкомат Сбера расположен в Калининградской области, самый.

восточный — на Чукотке, самый северный — за Полярным кругом в Арктике,

а самый южный — в Дагестане. Все устройства легко найти на карте в.

приложении СберБанк Онлайн и на сайте банка, где указаны их местоположение,

режим работы и доступные сервисы.

Человекоцентричность, надёжность и безопасность.

Банкоматы Сбера — это:

финансовые операции — можно снять и внести наличные, оплатить.

услуги, налоги и связь, перевести деньги, внести выручку на расчётный счёт (для.

организаций);

удобная и безопасная авторизация — по улыбке (биометрия), банковской.

карте (бесконтактно), смартфону (NFC) или QR-коду;

персонализация — к снятию предлагается именно та сумма, которую.

человек чаще всего использует, а номинал купюр для выдачи можно выбрать.

самому;

доступность — для большинства клиентов устройства находятся меньше.

чем в 10 минутах ходьбы от дома или работы;

человекоцентричность — меню банкомата переведено на 10 языков.

(английский, китайский, узбекский, таджикский, киргизский и другие),

воспользоваться устройствами могут незрячие — нужно только вставить.

наушники и следовать аудиоподсказкам.

Сбер первым в России перевёл 100% банкоматов на собственную.

процессинговую систему и программное обеспечение, чтобы развивать сервисы.

для клиентов и обеспечить бесперебойную работу устройств.

Новая глава: банкомат с искусственным интеллектом.

В ноябре 2025 года на международной конференции AI Journey Сбер представил.

банкомат нового поколения — универсальный центр заботы о благополучии.

человека, не имеющий аналогов в мире. Вот его ключевые инновации.

Умный ИИ-помощник ГигаЧат — благодаря нему банкомат понимает голосовые.

команды. Он проконсультирует по продуктам Сбера, поможет снять и внести.

наличные.

Экспресс-оценка здоровья по 14 показателям: пульс, давление, уровни.

холестерина и глюкозы в крови, индекс массы тела, вариабельность сердечного.

ритма и другие. Достаточно посмотреть в камеру и приложить пальцы к датчикам.

— результаты будут готовы за 30 секунд. Они также поступят в приложение.

СберЗдоровье, чтобы обсудить их с врачом.

Удобство и эргономика — округлые формы корпуса, стильный дизайн и.

комфортный интерфейс. В банкомате два экрана — второй предназначен для.

конфиденциальной информации (ПИН-код и суммы операций) и виден только.

самому клиенту. Перед устройством создана световая зона безопасности, которая.

регулирует дистанцию между клиентами.

Более 150 банкоматов нового поколения уже установлено в городах-

миллионниках. Их также можно найти на карте в СберБанк Онлайн или на сайте.

банка.

Вячеслав.

Цыбульников,

заместитель.

Председателя.

Сбербанка:

"Наша цель — быть рядом с человеком. В 2025 году мы нарастили количество.

мест, где установлены банкоматы Сбера, на 13%. Наша банкоматная сеть —.

крупнейшая в стране. Новые сервисы, которые мы постоянно внедряем,

превращают банкомат в универсального помощника для решения ежедневных.

задач, и не только финансовых".

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