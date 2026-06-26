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Что запрещено на Евсея Гречкосея, 27 июня 2026 года

Загадайте желание. Нарежьте пучок зелёных колосьев (или возьмите немного гречневой крупы), пересчитайте зёрна. Если их окажется чётное количество — загадывайте желание, оно сбудется.

Источник: АиФ Волгоград

В 2026 году 27 июня — это последняя суббота первого летнего месяца, и в светском календаре это — день, когда энергия молодости встречается с силой изобретательской мысли, редкий календарный дуэт, когда дерзость «неугомонных» и мудрость «пытливых» сливаются в общем творческом порыве.

День молодёжи в России — о тех, кто строит будущее своим энтузиазмом.

И День изобретателя и рационализатора — о тех, кто это будущее придумывает. Один праздник — о жажде действий, другой — о силе мысли. И тот, и другой — о неудержимом желании человека изменить мир вокруг.

День молодёжи: 1958, 1993, 2023 и 30 миллионов «юных сердец».

История праздника началась 7 февраля 1958 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был учреждён «День советской молодёжи». Его отмечали в последнее воскресенье июня — время, когда заканчивались экзамены в школах и вузах, открывая сезон выпускных и студенческих практик. Митинги, концерты, награждения отличившихся в труде и учёбе — вот портрет советского торжества.

С распадом Союза праздник не исчез, а лишь сменил прописку. В 1993 году первый президент России Борис Ельцин установил фиксированную дату — 27 июня. Но три десятилетия спустя, в 2023-м, Владимир Путин подписал указ о переносе: теперь День молодёжи вернулся к истокам и отмечается в последнюю субботу июня.

Сегодня к молодым в России относят граждан от 14 до 35 лет — это почти 30 миллионов человек. В праздник по всей стране гремят концерты под открытым небом, фестивали уличных культур и грандиозные флешмобы, чествуют молодых учёных, добровольцев и активистов.

День изобретателя: субботний триумф технарей и гениев ручного труда.

В тот же день — в последнюю субботу июня — свой профессиональный праздник отмечают те, кто создаёт механизмы, двигающие прогресс. Корни уходят в 1957 год, когда Академия наук СССР впервые выдвинула инициативу чествовать рационализаторов. Однако официальный статус закрепили лишь указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1979 года.

Примечательно, что в этот день специальная комиссия при Российской академии наук выбирает наиболее значимые изобретения и предложения за год и представляет их широкой публике.

Традиция прервалась в 1990-е, но была восстановлена 29 июня 2018 года усилиями ВОИР и РАН. Сегодня праздник вновь объединяет инженеров, конструкторов и просто талантливых умельцев, двигающих технический прогресс.

Смелость мечтать и мечты исполнять.

Интересно, что само уважение к изобретательству в России уходит корнями вглубь веков. Ещё в 1812 году император Александр I подписал манифест «О привилегиях на разные изобретения» — первый патентный закон страны, заложивший правовую основу для защиты интеллектуальной собственности.

И эти две даты, объединённые календарной субботой, — зеркальные отражения одной сути. Молодость — это будущее изобретений. Изобретательство — это мысль, которая сохраняет молодость духа. Без энтузиазма молодых идеи не рождаются; без кропотливого труда изобретателей мечты не воплощаются в реальность.

То есть в последнюю субботу июня — день, чтобы пожелать молодёжи смелости мечтать, а изобретателям — сил эти мечты исполнять. Первые приносят энергию, вторые — опыт. Прогресс рождается именно там, где эти две реки сливаются.

Чудеса после смерти.

В церковном календаре это день памяти святого пророка Елисея (Элиши), великого библейского пророка IX века до н.э., ученика и преемника пророка Илии. Сын зажиточного земледельца, он оставил дом и богатство, чтобы посвятить себя служению Богу.

Согласно Писанию, он был единственным свидетелем вознесения своего учителя на огненной колеснице, после чего унаследовал его пророческий дар и совершил множество чудес. Он очистил загрязнённый источник в Иерихоне, умножил масло в доме бедной вдовы, воскресил сына женщины-самаритянки, исцелил от проказы сирийского военачальника Неемана.

Самое удивительное — он продолжал творить чудеса даже после смерти: через год после его погребения мертвец, брошенный в его гробницу, ожил от прикосновения к его костям. В народе его почитали как покровителя урожая, особенно гречихи, а также как святого, защищающего от болезней и нечистой силы.

Ритуалы дня: очищение одежды.

В народном календаре этот день получил говорящие названия: Елисей Гречкосей, Елисей — по колено в овсе, Евсеев день.

Этот день в народном сознании был пронизан сразу несколькими важнейшими смыслами.

Во-первых, это завершающий этап посева гречихи — культуры, которую на Руси ценили на вес золота, называя «матушкой нашей».

Во-вторых, это день особого почитания одежды: считалось, что вещи, очищенные в этот день, становятся мощными оберегами.

В-третьих, сам святой, чьё имя носит день, совершил, по преданию, самое удивительное чудо — даже после смерти, уже будучи погребённым, он воскрешал мертвецов одним прикосновением своих останков.

Главное дело дня — посев гречихи, если он не был завершён ранее. Крестьяне старались успеть до дождя: гречиха — культура капризная, и её семенам нужна была влага для хороших всходов.

Сеяли в ясную, сухую погоду.

Если после посева долго не было дождя, люди совершали любопытный обряд. Они шли в поле, находили куст крапивы и с силой стегали его, приговаривая: «Крапива, крапива, обожги небеса, чтобы хлынул дождь на наши гречишные поля!». Считалось, что жгучая сила растения может «раздразнить» тучи и заставить их пролиться влагой.

Если 27 июня шёл дождь, это считалось плохим знаком — непогода могла затянуться на целых семь недель.

Едва ли не главная традиция дня — ритуальное очищение одежды. Наши предки верили, что ткань способна накапливать в себе энергетику и болезни своего владельца.

Любую обновку, купленную после Нового года, полагалось освятить в этот день, чтобы она не принесла несчастья.

Вещи, которые вызывали дискомфорт или доставшиеся в наследство от больных людей, подвергали специальному ритуалу очищения. Их стирали, а затем трижды полоскали в проточной воде (реке, ручье). Верили, что вода «уносит» все болезни и негатив. Затем одежду окропляли святой или крещенской водой и сушили на ветру, который также считался очистителем.

Для излечения тяжелобольных их одежду вывешивали на придорожных крестах, протаскивали через расщеплённый ствол дерева, а затем бросали в родник. Считалось, что болезнь «выходит» из человека в одежду и уходит в природу.

Традиции дня: сбор чертополоха.

В Елисеев день женщины собирали чертополох — колючее растение, считавшееся мощным оберегом. Его развешивали у входа в дом и над окнами, чтобы защитить жилище от проникновения нечистой силы и дурного глаза. Считалось, что его шипы «отсекают» путь любым негативным сущностям.

В этот день было принято наводить порядок: делать уборку, переставлять мебель, перебирать вещи в шкафах, выбрасывать хлам. Считалось, что чистота в доме привлекает удачу и финансовое благополучие. Также было благоприятно пересаживать комнатные растения.

Хотя день требовал завершения посевной, тяжёлый труд в поле, особенно покос и пахота, были под строжайшим запретом. Крестьяне посвящали время лёгким работам: рукоделию, уходу з 1f40 а скотом, духовным практикам.

Запреты на Елисея: не бездельничать.

Чего категорически нельзя было делать 27 июня:

Бездельничать и долго спать — главный запрет дня. Ленивых ждут болезни и денежные проблемы.

Пахать, косить, сажать что-либо в поле (кроме гречихи) — земля «волнуется» и может отомстить неурожаем.

Ссориться, ругаться, спорить — ссора может притянуть грозу и надолго испортить отношения.

Расчёсывать волосы (особенно женщинам) — каждый потерянный волосок уносит с собой частицу здоровья. Если нужно было причесаться, использовали только старый гребень, который после каждого движения опускали в воду.

Переедать и употреблять алкоголь — к болезням и ослаблению духа.

Рвать и приносить в дом лютики — это сулило скандал с важным человеком и проблемы в делах.

Рассказывать о себе и делиться планами — иначе всё хорошее исчезнет, а задуманное не сбудется.

Есть яйца с двумя желтками — к большой беде.

Сплав аграрной магии и ритуального очищения.

Одним словом, 27 июня — это удивительный сплав аграрной магии, ритуального очищения и почитания великого чудотворца.

День соединяет в себе практическую заботу о будущем урожае гречихи с верой в чудесную силу воды и ветра, способных очистить одежду и душу человека от «наносных» болезней и проблем.

Обряд с крапивой («ожог небес») — яркий пример народной магии подобия, когда жгучее действие растения должно было «раззадорить» тучи и заставить их пролиться дождём. Очищение одежды в трёх водах — архаичный ритуал снятия порчи и исцеления, основанный на вере в очистительную силу проточной воды и ветра.

История о воскрешении мертвеца костями пророка Елисея даже после его собственной смерти была настолько поразительной, что сделала этот день одним из самых «чудодейственных» в годовом круге. Считалось, что молитва в этот день имеет особую силу и может помочь в самых безнадёжных ситуациях.

Многочисленные запреты (на ссоры, на безделье, на расчёсывание волос) связаны с представлением о том, что в этот день человек особенно уязвим перед нечистой силой, и любое неверное действие может лишить его здоровья, удачи и благополучия на весь оставшийся год.

Как прожить 27 июня: не причёсываться.

Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни. Вот несколько простых идей:

1. «Очистите» свой гардероб. Устройте ревизию шкафов. Постирайте одежду, которую давно не носили. То, что неприятно носить или осталось от кого-то, кто болел, — если не выбросить, то хотя бы прополощите и проветрите на ветру. Считается, что это помогает «обновить» энергетику вещей и избавиться от накопленного негатива.

2. Наведите порядок в доме. Выбросьте старый хлам, разберите ящики, протрите пыль. Чистота в доме — залог ясности в делах и мыслях.

3. Сварите гречневую кашу (или приготовьте что-то из гречки). Это главное блюдо дня. Соберитесь семьёй за обедом — традиция гласит, что еда из гречки в этот день приносит в дом достаток и благополучие.

4. Загадайте желание. Нарежьте пучок зелёных колосьев (или возьмите немного гречневой крупы), пересчитайте зёрна. Если их окажется чётное количество — загадывайте желание, оно сбудется.

5. Проведите вечер в тишине и покое. Отключите телевизор, уберите телефон. Помолитесь (если вы верующий) или просто подумайте о хорошем, поблагодарите Вселенную за то, что имеете. День располагает к духовной практике и успокоению.

6. Не ссорьтесь и не «накручивайте» себя. Постарайтесь провести день в мире с собой и близкими. Если чувствуете, что назревает конфликт — вспомните о том, что ссора в этот день может надолго испортить отношения и даже «притянуть грозу» в ваш дом.

7. Не причесывайтесь (хотя бы утром). Отложите расчёску на несколько часов — по примете, это сохранит здоровье. Если нужно привести себя в порядок, используйте только старый гребень и споласкивайте его после каждого прикосновения к волосам.

8. Не переедайте и не употребляйте алкоголь. Сегодня лучше быть умеренным в еде и питье — это убережёт от болезней и сохранит ясность ума.

9. Понаблюдайте за погодой. Выгляните в окно: много ли комаров? Поют ли птицы? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.

Приметы дня на 27 июня:

Дождь — к затяжному ненастью на семь недель.

Сухая и солнечная погода — к хорошей, тёплой осени.

Много комаров — к урожаю ягод.

Много мошки — к урожаю грибов.

Коршуны парят в небе — к ясному, солнечному дню.

Утки и птицы притихли — к грозе.

Лягушки прыгают по суше — к дождю.

Петух трясёт головой — к ухудшению погоды.

Зяблик звонко поёт — к ясной погоде.

Сверчки громко стрекочут — к ненастью.

Яркие звезды ночью — к жаре; мерцающие — к грозе.

Овца ходит с мокрой шерстью — быть дождю.

Если вечером в лесу теплее, чем в поле — к дождю.

Гром в этот день — земля очистится, и хлеб уродится.

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