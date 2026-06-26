Из-за аномальной жары в Калининградской области ввели режим повышенной готовности

Режим вводится с 18:00 26 июня до 09:00 30 июня. Решено усилить составы дежурных аварийных бригад, организовать круглосуточное дежурство для ликвидации возможных аварий на сетях ЖКХ и пр. Известно, например, что в жару чаще льют воду и нагрузка на трубы и механизмы возрастает.