В России утвердили правила проверки партнеров цифровых платформ

​В постановлении также прописаны основные механизмы проверки. Они осуществляются через государственные реестры (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр ФНС) с подтверждением личности через электронную подпись, микроплатеж или авторизацию в приложении. Срок проверки — до 5 рабочих дней, с использованием систем идентификации (ЕСИА или иные совместимые системы). Срок — один календарный день, для субъектов МСП также предусмотрен сокращенный срок в один календарный день с получением данных через платформу МСП.РФ.