К ослаблению духа! Что запрещено на Евсея Гречкосея, 27 июня 2026 года

6. Не ссорьтесь и не «накручивайте» себя. Постарайтесь провести день в мире с собой и близкими. Если чувствуете, что назревает конфликт — вспомните о том, что ссора в этот день может надолго испортить отношения и даже «притянуть грозу» в ваш дом.