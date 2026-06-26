Пробки в Нижнем Новгороде достигли 9 баллов вечером 26 июня

Если вы думали, что успели проехать главные улицы без пробок, и хотели приехать на дачу пораньше — вряд ли это получится сделать сегодня. На выездах из города также придется постоять в пробках. Подъехать к Борскому мосту — задачка со звездочкой, но и в другую сторону (например, в Кстово) ситуация не лучше.