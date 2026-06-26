В лесах Саратовской области установлено 60 фотоловушек

Специалисты установили в лесах Саратовской области 60 фотоловушек, что способствует достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
«Фотоловушки в круглосуточном режиме срабатывают на движение в радиусе их действия и фиксируют нарушения лесного законодательства, в том числе незаконные рубки лесных насаждений, пребывание граждан в лесу в период действия запрета или ограничений», — отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.
Благодаря функции обратной связи информация мгновенно поступает лесным инспекторам, что значительно ускоряет реагирование на инциденты. В перспективе планируется расширить сеть фотоловушек и оснастить их автоматизированной системой анализа данных. Это позволит сократить время обработки данных за счет повышения точности распознавания объектов, оказавшихся в поле зрения камер, и тем самым снизить нагрузку на инспекторов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.