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В лесах Саратовской области установлено 60 фотоловушек

Они мгновенно передают информацию о нарушениях инспекторам.

Специалисты установили в лесах Саратовской области 60 фотоловушек, что способствует достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

«Фотоловушки в круглосуточном режиме срабатывают на движение в радиусе их действия и фиксируют нарушения лесного законодательства, в том числе незаконные рубки лесных насаждений, пребывание граждан в лесу в период действия запрета или ограничений», — отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Благодаря функции обратной связи информация мгновенно поступает лесным инспекторам, что значительно ускоряет реагирование на инциденты. В перспективе планируется расширить сеть фотоловушек и оснастить их автоматизированной системой анализа данных. Это позволит сократить время обработки данных за счет повышения точности распознавания объектов, оказавшихся в поле зрения камер, и тем самым снизить нагрузку на инспекторов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.