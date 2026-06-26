Путин подписал закон об особом режиме для закрытых военных городков

Для таких объектов не потребуются: оформление прав на землю, градостроительная документация, инженерные изыскания, экспертиза проекта, археологические работы, разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, договоры на техприсоединение, а также кадастровый учет. Также не будет проводиться государственный контроль.