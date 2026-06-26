В Казани опубликован график отключения горячей воды на июль

ул. Айтматова, 1, 11, 13, 13 корп2; ул. Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; ул. Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 70, 82, 82а; ул. Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 11б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39, 45; ул. Дубравная, 1/104, 2д, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25 В, 27, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 38А, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53 корп.1−3, 57 корп.1−4, 61 корп.1−4, 63, 65; ул. Завойского, 2, 4, 6, 8, 12, 14/74, 16, 18, 20, 22, 22а; ул. Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 42, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 66 В, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 97, 99, 100, 100 корп.1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 121; ул. Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 7б корп.1, 9/95, 10, 11/52а, 11/52б, 12, 14, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 34, 36, 38; ул. Ноксинский спуск, 4, 8, 8а, 8, 8б, 8 В, 10; ул. Победы, 18, 18 корп.1, 18а, 20, 20 корп.1, 22, 24, 26, 30 корп.1−4, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,46а, 46б, 47, 57а, 57б, 57 В, 66, 68, 70, 72, 72а, 139 корп.1−3. 139а корп.1−2; ул. Родины, 24а, 24б, 24 В, 24 г, 26б, 26 В, 26 г, 26е, 33б; ул. Сафиуллина, 6 корп.1−3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20 корп.1−4, 21, 26, 26а, 28, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 50а; проезд Созидателей, 7, 9, 11, 13; ул. Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 8, 8б, 10, 10а, 20а, 22; ул. Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8 В, 12 корп.1−4, 14, 14а, 14б, 14 В, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 54, 55а, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64 корп.1−3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 79, 83, 87, 91, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109; проезд Яраткан, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4 В, 6/15.