В Казани опубликован график отключения горячей воды на июль

Отключения вызваны проведением гидравлических испытаний и ремонтом тепловых сетей. Отключения должны продлиться с 30 июня по 11 августа, однако их сроки могут быть скорректированы.
Жителям рекомендуется обращать внимание на объявления об отключениях на информационных стендах в подъездах. При обнаружении признаков повреждения коммуникаций необходимо сообщать на круглосуточную линию Казанских тепловых сетей по телефону +7 (800)234−82−43, а также соблюдать правила безопасности.
График отключений:
30 июня — 14 июля.
ул. Абсалямова 13, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39; ул. Адоратского, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 3 В, 3 г, 4, 4а; ул. Амирхана, 5, 11, 13, 15, 17; ул. Бакалейная, 44, 52а; ул. Баруди, 11, 13, 16, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25; ул. Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; ул. Бичурина, 13; ул. Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85; ул. Бондаренко 4, 6, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 33, 34; ул. Восстания, 67а, 80а, 82б, 83, 84, 86а, 90а, 105, 107, 109, 119а, 121а, 123, 123а, 127, 129; ул. Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16; ул. Выборгская, 2, 3, 4; ул. Декабристов 8, 10, 129, 131; ул. Козина, 2, 3а, 3б, 5, 6, 7, 8, 19; ул. Кулахметова, 17 корп.1−4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1−2; ул. Меридианная 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30; ул. Мусина, 1, 7, 9, 21, 23; ул. Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84; ул. Окольная, 94а корп.1−2; ул. Пилотская, 35, 37, 39 корп.1; ул. Сабан, 1, 1а, 3, 5, 5б, 5 В, 7, 7а, 7б; ул. Серова, 3, 4, 5, 6 корп.1−2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 26, 26а, 27, 28а, 29, 31, 35, 37, 41, 46; ул. Солдатская, 3, 5; ул. Усманова, 11а, 11б, 11 В, 25а; ул. Хакима, 3, 5, 5а, 7, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 60, 62; ул. Хлебозаводская, 3, 6, 7а, 8; ул. Четаева 4, 8, 10, 14, 14а, 14а корп.2, 20, 22, 24, 28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68; ул. Чистопольская 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8, 12, 14, 15, 16/15, 17, 19, 20/12, 20а, 20б, 22, 23, 25, 26/5, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 61д, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 71б, 72, 73, 74, 75, 76, 77/2, 79, 81, 82, 85, 85а, 86, 86/10, 88; ул. Энергетиков, ⅔, 3, 5, 8, 12, 18; ул. Ютазинская, 6б корп.1−3, 14, 16, 18; ул. Ямашева, 29, 31, 31а, 31б, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 101, 103, 103а.
30 июня — 17 июля.
ул. Батыршина, 28, 30, 32; ул. Беломорская, 69, 81, 83; ул. Гудованцева 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43 корп.1,2,4, 43 В, 50а; ул. Кулахметова, 3, 5, 11а; ул. Окольная, 28, 30; ул. Сабан, 2, 2а, 4; ул. Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19; ул. Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а; ул. Чкалова, 7б; ул. Шатурская, 250.
30 июня — 21 июля.
ул. Бакалейная, 46, 48, 48а, 50, 50а; ул. Восстания, 93а, 101.
14 — 17 июля.
ул. Ломжинская, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17; ул. Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59; ул. Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20 В, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 49; ул. Победы, 98, 100, 102, 106; ул. Фучика, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151.
14 — 28 июля.
ул. Айтматова, 1, 11, 13, 13 корп2; ул. Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; ул. Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 70, 82, 82а; ул. Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 11б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39, 45; ул. Дубравная, 1/104, 2д, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 16, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25 В, 27, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 38А, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53 корп.1−3, 57 корп.1−4, 61 корп.1−4, 63, 65; ул. Завойского, 2, 4, 6, 8, 12, 14/74, 16, 18, 20, 22, 22а; ул. Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 42, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 66 В, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 97, 99, 100, 100 корп.1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119, 121; ул. Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 7б корп.1, 9/95, 10, 11/52а, 11/52б, 12, 14, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 29, 34, 36, 38; ул. Ноксинский спуск, 4, 8, 8а, 8, 8б, 8 В, 10; ул. Победы, 18, 18 корп.1, 18а, 20, 20 корп.1, 22, 24, 26, 30 корп.1−4, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,46а, 46б, 47, 57а, 57б, 57 В, 66, 68, 70, 72, 72а, 139 корп.1−3. 139а корп.1−2; ул. Родины, 24а, 24б, 24 В, 24 г, 26б, 26 В, 26 г, 26е, 33б; ул. Сафиуллина, 6 корп.1−3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20 корп.1−4, 21, 26, 26а, 28, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 50а; проезд Созидателей, 7, 9, 11, 13; ул. Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 8, 8б, 10, 10а, 20а, 22; ул. Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8 В, 12 корп.1−4, 14, 14а, 14б, 14 В, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 54, 55а, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64 корп.1−3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 79, 83, 87, 91, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109; проезд Яраткан, 3, 3а, 4, 4а, 4б, 4 В, 6/15.
14 — 31 июля.
ул. Айтматова, 5, 6, 7, 8, 10; ул. Вербная, 1, 1а; ул. Завойского, 3, 5, 7, 11а, 17, 17а, 21, 21б, 23, 25; ул. Ломжинская, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; пр. Победы, 76, 78, 80, 84, 88, 90; ул. Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21; ул. Фучика, 78, 82, 84, 86, 86а, 88, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131.
14 июля — 4 августа.
ул. Зорге, 67, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 93, 93а, 95; ул. Победы, 56, 58, 60, 62 корп.1−4; ул. Сафиуллина, 24, 32, 32а.
21 июля — 4 августа.
ул. 2-я Юго-Западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 26а, 34, 35, 36, 37, 39; ул. Адоратского, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; ул. Амирхана, 2, 2а, 4а, 6, 8а, 10, 10а корп.1−2, 21, 23 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71; ул. Баумана, 36; ул. Бехтерева, 9, 9а; ул. Большая Красная, 8, 22, 32/15; ул. Вахитова, 5 корп.2−3; ул. Волгоградская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29; ул. Горсоветская, 2а, 17 корп.1−3, 19а, 25, 29, 33, 34; ул. Дежнева, 2 корп.1−2, 4 корп.1−2; ул. Декабристов, 83, 85, 87, 89 В, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115, 127; ул. Дзержинского, 11а; ул. Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8; ул. Жуковского, 29; ул. Исхаки, 8а; ул. Калугинская, 4; ул. Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25; ул. Коммунаров, ⅙, 2; ул. Комсомольская, 1 корп.1−6, 2; ул. Коротченко, 22; ул. Краснококшайская, 60 корп.1−6, 75а, 84, 84а, 84б корп.1−2; ул. Красносельская, 51/4; ул. Лаврентьева, 2, 4, 8, 10; ул. Ленская, 10; ул. Лобачевского, 10а; ул. Лушникова, 6, 8, 10; ул. Малая Крыловка, 27; ул. Маркса, 16а; ул. Мусина, 59а, 59б корп.1−2, 61а; ул. Односторонка Гривки, 10, 48; ул. Ползунова, 5; ул. Поперечно-Базарная, 57, 59, 61; ул. Право-Булачная, 47, 51; ул. Проточная, 6, 12; ул. Серова, 41а, 43 корп.1−2, 48, 50 корп.1−2, 51/11; ул. Соловецких Юнг, 1, 7; ул. Тверская, 5, 9б; ул. Тельмана, 40, 42; ул. Чернышевского, 32, корп. 1−3, 33; ул. Четаева, 5а, 25, 27, 27а, 31, 33, 35; ул. Чуйкова, 12, 14, 16, 18, 20, 52; ул. Шахиди, 1/15; ул. Шоссейная, 57; ул. Энергетиков, 9; ул. Ягодинская, 25; пр. Ямашева, 4, 6, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп.1−4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91; ул. Япеева, 10, 16; ул. Яруллина, 6.
21 июля — 11 августа.
ул. Четаева, 5, 9, 11, 13 корп.1−2; пр. Ямашева 69, 71, 73, 75.
28 июля — 11 августа.
ул. Ломжинская, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17; ул. Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59; Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20 В, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 49; пр. Победы, 98, 100, 102, 106; ул. Фучика, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151.