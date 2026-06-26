Сбер запускает бизнес-спринт ко Дню молодёжи

Основные этапы игры: выбор стратегии и формирование команды; работа с бюджетом, маркетингом, продуктом и логистикой; соревнование с другими участниками и ИИ. Это не формат «выбери правильный ответ»: можно создавать собственные решения или пользоваться подсказками. Каждое действие влияет на результаты: выручку, чистую прибыль и рост бизнеса. ИИ по мере игры подскажет, как усилить результат и какие инструменты стоит применить.