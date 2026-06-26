В Ростове во время грозы отключился свет

В Ростове в пятницу, 26 июня, из-за сильного ливня валило деревья, а улицы превращались в реки. Кроме того, жители Западного остались без электричества.
Как рассказали в компании «Донэнерго», в 16:30 произошло технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации.
— Это привело к частичному отключению потребителей в границах: ул. 339-й Стрелковой Дивизии, ул. Благодатная, ул. Доватора, ул. Еременко, ул. Жмайлова, ул. Заметная, ул. Западная, ул. Зорге, ул. Мадояна, ул. Малиновского, ул. Объединения, ул. Содружества, ул. Стабильная, — прокомментировали в «Донэнерго».
Сейчас идут ремонтные работы.
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