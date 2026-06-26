«Карту жителя Нижегородской области» теперь можно использовать в качестве ключа от домофона

Нижегородцы могут использовать пластиковую «Карту жителя Нижегородской области» в качестве электронного ключа от подъезда своего жилого дома. Это стало возможным благодаря совместному проекту «Карты жителя» с компанией «Дом.ру».
«Благодаря интеграции современных систем безопасности и единой городской инфраструктуры, мы делаем жизнь в регионе комфортнее и технологичнее. Использовать вместо “ключа” можно будет любую физическую карту от проекта “Карта жителя”. Система автоматически привяжет этот инструмент к домофону по адресу вашей регистрации, указанному на “Госуслугах”», — пояснил директор нижегородского Центра координации проектов цифровой экономики Виталий Климашов.
Эта функция доступна в домах, где установлен совместимый домофон «Дом.ру». Постоянной подтвержденной регистрации места жительства на портале «Госуслуги» будет достаточно для активации «карты-ключа». При смене адреса регистрации на «Госуслугах» карта автоматически перепривяжется к новому дому. Отключить доступ к домофону можно в любой момент — через личный кабинет на сайте проекта «Карта жителя Нижегородской области».
Напомним, в 2025 году «Карта жителя» расширила свою экосистему и прошла интеграцию со многими региональными ресурсами. К примеру, на портале карты появился сервис «Мой спорт», позволяющий использовать карту в качестве пропуска в спортучреждения региона, которые входят в число партнеров программы. С помощью сервиса можно оформить абонемент ФОКа или другого спортивного заведения.
Также в прошедшем году на портале «Карты жителя» появился раздел, где пользователь может найти действующие точки бесплатного Wi-Fi, и сервис «Поиск пропавших животных», в работу которого внедрен искусственный интеллект для поиска хозяев потерянных домашних кошек и собак.
Напомним, что развитие госпорталов с использованием технологий искусственного интеллекта отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина.