«Карту жителя Нижегородской области» теперь можно использовать в качестве ключа от домофона

Эта функция доступна в домах, где установлен совместимый домофон «Дом.ру». Постоянной подтвержденной регистрации места жительства на портале «Госуслуги» будет достаточно для активации «карты-ключа». При смене адреса регистрации на «Госуслугах» карта автоматически перепривяжется к новому дому. Отключить доступ к домофону можно в любой момент — через личный кабинет на сайте проекта «Карта жителя Нижегородской области».