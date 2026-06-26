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Нижегородцы смогут использовать карту жителя вместо ключа от домофона

У «Карты жителя Нижегородской области» появилась новая функция — теперь ее можно использовать как ключ от домофона.

Источник: Живем в Нижнем

У «Карты жителя Нижегородской области» появилась новая функция — теперь ее можно использовать как ключ от домофона. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

С помощью пластиковой карты нижегородцы смогут попасть в подъезд. Новая функция появилась благодаря совместного проекту властей с компанией «Дом.ру».

Воспользоваться сервисом можно при наличии подтвержденной регистрации по месту жительства на «Госуслугах». Система автоматически привяжет физическую карту к домофону по адресу, указанному на портале.

Эта функция доступна в домах, где установлен совместимый домофон «Дом.ру». При смене регистрации карта автоматически привяжется к новому дому. При этом доступ к домофону можно будет отключить в любой момент.