Петербург признан лучшим по уровню развития МФЦ России

Санкт-Петербург занял первое место в ежеквартальном рейтинге развития МФЦ, опубликованном Минэкономразвития по итогам I квартала 2026 года, что соответствует целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации города.
Оценка проводилась по ряду критериев: удобство записи, доступность информации, качество обслуживания, отзывы граждан и управленческие показатели. Для анализа использовались данные госинформсистем и результаты «контрольных закупок» ключевых федеральных услуг.
Эксперты отметили, что сеть МФЦ Северной столицы качественно обслуживает заявителей и полностью соответствует федеральным требованиям. На сегодняшний день в городе работают 69 стационарных подразделений и 5 мобильных офисов «Мои документы».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.