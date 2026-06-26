Средняя цена бензина АИ-95 выросла в Курской области до 74,5 рубля

Также в регионе отмечен значительный рост цен на АИ-92 — 4% за неделю. Средняя стоимость литра выросла с 65 до 67,62 ₽ Марки АИ-98 и выше подорожали по итогам прошлой семидневки на 1,5% — с 92,45 до 93,81 ₽ за литр. Дизель за неделю прибавил 3,8%, увеличившись в цене с 75,67 до 78,54 ₽