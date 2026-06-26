Количество нижегородцев в теневой занятости сократилось на 21,5% с 2025 года

«Сейчас в экономически активном возрасте 19−59 лет в Нижегородской области находится 1,5 млн человек. В среднем мы трудоустраиваем порядка 10 тыс. человек в месяц. Если раньше с вовлеченными в теневую занятость никто не взаимодействовал, потому что хватало активного рынка труда, то сейчас мы ищем тех, кто активно не ищет работу, и предлагаем им ее», — прокомментировал министр.