Дятловой пожаловались на пьяных отдыхающих на городских пляжах

Спасатели, дежурящие на калининградских водоёмах, следят за безопасностью во время купания. Пьянки и другие нарушения должны пресекать полицейские. Об этом заявила Елена Дятлова во время прямой линии во «ВКонтакте» в пятницу, 26 июня.