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Пятничные пробки парализовали движение в Нижнем Новгороде 26 июня

Многокилометровые заторы и серия дорожно-транспортных происшествий сковали ключевые магистрали нагорной и заречной частей города.

Крупные автомобильные пробки образовались на центральных улицах и выездах из Нижнего Новгорода вечером в пятницу, 26 июня. По данным сервиса Яндекс. Карты, в нагорной части города движение сильно затруднено в районах площадей Горького, Лядова и Сенной, а также на съезде к Метромосту и Нижне-Волжской набережной. Напряженная ситуация наблюдается на пересечении улиц Ванеева и Сусловой, Академика Сахарова и Анкудиновского шоссе, а также на улице Ларина и проспекте Гагарина. Из-за ДТП глухой затор растянулся от поворота на ТРЦ «Мега» до поселка Селекционной Станции.

В заречной части Нижнего Новгорода дорожный коллапс охватил улицу Советскую и район Московского вокзала. Полностью остановилось движение в микрорайоне Мещерское озеро и на транспортной развязке возле Борского моста. Проблемы с проездом фиксируются на Бурнаковском проезде, улицах Куйбышева, Акмолинской и Бурнаковской. Трудности испытывают и автомобилисты, пытающиеся покинуть город в сторону Балахны.

Кроме того, заторы образовались на Московском шоссе, Сормовском повороте, а также на улицах Федосеенко, Новикова-Прибоя, Баумана и Героя Попова. Дополнительно ситуацию на дорогах осложнили две аварии, которые практически полностью заблокировали выезд из областного центра в направлении аэропорта.

Ранее сообщалось, что концерт Басты изменит маршруты пяти автобусов в Нижнем Новгороде.