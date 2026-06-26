Пятничные пробки парализовали движение в Нижнем Новгороде 26 июня

Крупные автомобильные пробки образовались на центральных улицах и выездах из Нижнего Новгорода вечером в пятницу, 26 июня. По данным сервиса Яндекс. Карты, в нагорной части города движение сильно затруднено в районах площадей Горького, Лядова и Сенной, а также на съезде к Метромосту и Нижне-Волжской набережной. Напряженная ситуация наблюдается на пересечении улиц Ванеева и Сусловой, Академика Сахарова и Анкудиновского шоссе, а также на улице Ларина и проспекте Гагарина. Из-за ДТП глухой затор растянулся от поворота на ТРЦ «Мега» до поселка Селекционной Станции.