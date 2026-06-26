В одном из микрорайонов Челябинска прошел «День здоровья»

Праздник «День здоровья» прошел в филиале поликлиники № 8 в микрорайоне Чурилово Челябинска. Его организовали в соответствии с целями и задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области.
Программа обследования включала пять этапов. На первом пациенты прошли прием у терапевта и сдали анализы крови. На втором — ангиосканирование для оценки состояния сосудов и риска тромбозов. Третий этап — биоимпедансометрия для изучения состава тела. На четвертом этапе особое внимание уделили онконастороженности: проверили кожу на риск развития меланомы. Пятый этап был посвящен женскому здоровью: маммография и прием акушерки.
В мероприятии также приняли участие специалисты из Центра здоровья ГКБ № 11 и ОКВД № 3. Все участники получили заключения с результатами и рекомендациями.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.