Двухлетний ребёнок и женщина находятся в реанимации после пожара в Воронеже

Двухлетний мальчик и женщина попали в реанимацию после пожара в девятиэтажном доме на улице Минской в Воронеже. Состояние пациентов оценивается как тяжёлое. Врачи борются за их жизнь уже четвёртые сутки. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru в региональном министерстве здравоохранения в пятницу, 26 июня.