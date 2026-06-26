Двухлетний ребёнок и женщина находятся в реанимации после пожара в Воронеже

Двухлетний мальчик и женщина попали в реанимацию после пожара в девятиэтажном доме на улице Минской в Воронеже. Состояние пациентов оценивается как тяжёлое. Врачи борются за их жизнь уже четвёртые сутки. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru в региональном министерстве здравоохранения в пятницу, 26 июня.
Напомним, что пожар в двухкомнатной квартире на пятом этаже дома № 71 произошёл утром в понедельник, 22 июня. Пламя вспыхнуло в коридоре. Огонь повредил домашние вещи.
При пожаре 34-летняя женщина получила ожоги 50−59% тела средней степени тяжести. Ребёнок отравился продуктами горения.
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