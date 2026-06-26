РЖД запустят дополнительную Ласточку к «Алым парусам»

С 26 по 28 июня между Москвой и Санкт-Петербургом будет курсировать дополнительный скоростной поезд «Ласточка» № 722. Из столицы он отправится 26 и 27 июня в 18:45, а обратно из Северной столицы — 27 и 28 июня в 10:20. Помимо этого, на эти даты увеличены составы ряда поездов дальнего следования. Дополнительные вагоны включены в поезда «Аврора» № 739/740 и № 4/3, следующие между двумя городами, а также в поезда № 57/58, № 195/196, № 89/90 Волгоград — Санкт-Петербург, № 29/30 Санкт-Петербург — Белгород, № 9/10 Архангельск — Санкт-Петербург и № 259/260 Анапа — Санкт-Петербург.