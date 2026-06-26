В Пермском крае определен лучший машинист экскаватора

Региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Машинист экскаватора» завершился в Пермском крае, сообщили в региональном министерстве строительства. Конкурс проводится в ходе реализации федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры».
За звание лучшего боролись 10 участников из разных организаций региона. Конкурсные этапы включали теоретическую (тестирование и решение кейса) и практическую часть, где участники выполняли четыре сложнейших задания, требующих ювелирной точности и виртуозного управления многотонной техникой: сбор мячей со стоек в ковш, «баскетбол» ковшом экскаватора, установка планок друг на друга и «бильярд» — выбивание деревянных кубиков в порядке возрастания цифр.
Победителем стал Радик Сабирьянов из ООО «Автотранскалий» (Березники). Второе место занял Валерий Вахрушев из ООО «Кнауф гипс Кунгур» (Кунгур). Третье место — Антон Горбунов из ООО «Автотранскалий» (Березники). Победитель регионального этапа представит Пермский край на федеральном этапе в Чувашии в сентябре.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.