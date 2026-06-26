Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае определен лучший машинист экскаватора

За почетное звание боролись 10 специалистов из разных организаций региона.

Источник: Национальные проекты России

Региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Машинист экскаватора» завершился в Пермском крае, сообщили в региональном министерстве строительства. Конкурс проводится в ходе реализации федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры».

За звание лучшего боролись 10 участников из разных организаций региона. Конкурсные этапы включали теоретическую (тестирование и решение кейса) и практическую часть, где участники выполняли четыре сложнейших задания, требующих ювелирной точности и виртуозного управления многотонной техникой: сбор мячей со стоек в ковш, «баскетбол» ковшом экскаватора, установка планок друг на друга и «бильярд» — выбивание деревянных кубиков в порядке возрастания цифр.

Победителем стал Радик Сабирьянов из ООО «Автотранскалий» (Березники). Второе место занял Валерий Вахрушев из ООО «Кнауф гипс Кунгур» (Кунгур). Третье место — Антон Горбунов из ООО «Автотранскалий» (Березники). Победитель регионального этапа представит Пермский край на федеральном этапе в Чувашии в сентябре.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.