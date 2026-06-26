В городе Шахты заменят 300 метров аварийного водопровода на Текстильной

Отмечается, что мероприятия запланированы в рамках инвестиционной программы ГУП РО «УРСВ» и пройдут в несколько этапов. Специалисты заменят порядка 300 м труб большого диаметра на новые пластиковые коммуникации. Помимо этого, обновлению подлежат сети на прилегающих улицах — Текстильный проезд, дома 3, 4 и 5.