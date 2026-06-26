В Михайловске на Ставрополье обустроят пешеходную зону

Жители Шпаковского округа Ставропольского края выбрали объект благоустройства на 2027 год в ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном правительстве.
В историческом центре Михайловска вдоль реки Чла появится пешеходная зона. Инициатива набрала более 28 тысяч голосов. Там планируется укладка тротуарной плитки, установка скамеек, детских и спортивных площадок, монтаж освещения.
Отметим, что в этом году в Михайловске реализуется второй этап благоустройства Аллеи здоровья на улице Ишкова. Там идет установка спортивных и игровых площадок, освещения, укладка тротуарной плитки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.