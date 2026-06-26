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В Михайловске на Ставрополье обустроят пешеходную зону

Там появятся детские и спортивные площадки.

Жители Шпаковского округа Ставропольского края выбрали объект благоустройства на 2027 год в ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном правительстве.

В историческом центре Михайловска вдоль реки Чла появится пешеходная зона. Инициатива набрала более 28 тысяч голосов. Там планируется укладка тротуарной плитки, установка скамеек, детских и спортивных площадок, монтаж освещения.

Отметим, что в этом году в Михайловске реализуется второй этап благоустройства Аллеи здоровья на улице Ишкова. Там идет установка спортивных и игровых площадок, освещения, укладка тротуарной плитки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.