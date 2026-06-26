Адвоката и директора строительной фирмы будут судить за мошенничество на 14 млн

По версии следствия, с ноября 2024 по февраль 2025 года фигуранты изготовили фиктивные документы, на основании которых переоформили на подставное третье лицо три квартиры в строящемся доме на улице Стрелецкой. Квартиры принадлежали строительной компании-застройщику. После переоформления объекты были проданы, а вырученные деньги — не менее 14 млн рублей — поделены между участниками группы.