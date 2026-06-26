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Адвоката и директора строительной фирмы будут судить за мошенничество на 14 млн

СУ СК РФ по Ленинградскому району Калининграда предъявил обвинение трём фигурантам по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Среди обвиняемых — бывший адвокат из другого региона, финансовый директор и подрядчик калининградской строительной компании. По версии следствия, с ноября 2024 по февраль 2025 года фигуранты изготовили фиктивные документы, на основании которых…

Источник: Янтарный край

СУ СК РФ по Ленинградскому району Калининграда предъявил обвинение трём фигурантам по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Среди обвиняемых — бывший адвокат из другого региона, финансовый директор и подрядчик калининградской строительной компании.

По версии следствия, с ноября 2024 по февраль 2025 года фигуранты изготовили фиктивные документы, на основании которых переоформили на подставное третье лицо три квартиры в строящемся доме на улице Стрелецкой. Квартиры принадлежали строительной компании-застройщику. После переоформления объекты были проданы, а вырученные деньги — не менее 14 млн рублей — поделены между участниками группы.

Уголовные дела возбуждены по материалам проверки Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области. Всем троим предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Бывшему адвокату избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Финансовый директор по ходатайству следствия отправлен под домашний арест. В отношении подрядчика в суд также направлено ходатайство о домашнем аресте. Расследование продолжается.

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