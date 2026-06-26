Двое воронежских военных вернулись из украинского плена

Речь идет о 40-летнем жителе облцентра и 37-летнем бойце из Верхнехавского района. Военные сейчас находятся в Республике Беларусь, где им окажут медицинскую и психологическую помощь. За содействие в возвращении военных губернатор поблагодарил уполномоченных по правам человека в России и Воронежской области — Яну Лантратову и Сергея Канищева.