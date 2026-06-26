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Двое воронежских военных вернулись из украинского плена

Сегодня из украинского плена вернулись еще двое военнослужащих из Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

Сегодня из украинского плена вернулись еще двое военнослужащих из Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Речь идет о 40-летнем жителе облцентра и 37-летнем бойце из Верхнехавского района. Военные сейчас находятся в Республике Беларусь, где им окажут медицинскую и психологическую помощь. За содействие в возвращении военных губернатор поблагодарил уполномоченных по правам человека в России и Воронежской области — Яну Лантратову и Сергея Канищева.

Всего, по данным госпожи Лантратовой, опубликованным в ее Telegram-канале, в рамках обмена с Украиной из плена было возвращено 160 российских военных. Их обменяли на 160 украинских солдат.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал о возвращении из плена троих жителей Воронежской области. Ранее уточнялось, что за все время проведения СВО в регион вернулось 105 военнослужащих.

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