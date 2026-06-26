СК: в Калининграде троих фигурантов обвиняют в мошенничестве с квартирами на 14 млн рублей

По версии следствия, фигуранты дела, «руководствуясь корыстными побуждениями», изготовили фиктивные документы, позволившие переоформить на третье лицо три квартиры в многоквартирном доме на улице Стрелецкой, принадлежавшие строительной компании. Впоследствии недвижимость была перепродана, а полученная прибыль, как считает следствие, разделена между участниками схемы. Ущерб организации составил не менее 14 млн рублей.