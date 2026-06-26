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СК: в Калининграде троих фигурантов обвиняют в мошенничестве с квартирами на 14 млн рублей

Расследование уголовного дела продолжается.

В Калининграде бывшему адвокату, финансовому директору и подрядчику строительной организации предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СК России по Калининградской области.

По версии следствия, фигуранты дела, «руководствуясь корыстными побуждениями», изготовили фиктивные документы, позволившие переоформить на третье лицо три квартиры в многоквартирном доме на улице Стрелецкой, принадлежавшие строительной компании. Впоследствии недвижимость была перепродана, а полученная прибыль, как считает следствие, разделена между участниками схемы. Ущерб организации составил не менее 14 млн рублей.

Следствием установлено, что уголовные дела возбуждены по материалам проверки, проведённой сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области. Всем троим фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Бывшему адвокату избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Финансовый директор строительной организации заключён под домашний арест. В отношении подрядчика следствие направило в суд ходатайство об избрании аналогичной меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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