Администрация Калининграда проверит засыхающие клёны на улице Карла Маркса

«До середины июля туда выйдет наша комиссия, которая обследует зелёные насаждения. По итогам обследования при необходимости, если будут обнаружены засохшие деревья и будет составлен комиссионный акт, то мы дадим разрешительную документацию на обрезку, если этого достаточно обрезать сухие ветки, либо вырубку зелёных насаждений. А в случае, если будет вырубка, обязательно будет предусмотрено компенсационное озеленение на месте удалённых зелёных насаждений. Мы выполним эту работу», — прокомментировала Дятлова.