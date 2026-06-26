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Администрация Калининграда проверит засыхающие клёны на улице Карла Маркса

На состояние деревьев пожаловались местные жители.

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Власти Калининграда проверят засыхающие клёны на улице Карла Маркса. На состояние деревьев пожаловались местные жители. Вопрос подняли во время прямого эфира главы администрации города Елены Дятловой на странице мэрии «ВКонтакте».

Как рассказали горожане, на улице Карла Маркса между Коммунальной и Каштановой аллеей засыхают молодые клёны, которые высадили несколько лет назад. У некоторых растений частично или полностью отсутствует листва. В районе школы № 4 засохло взрослое дерево.

«До середины июля туда выйдет наша комиссия, которая обследует зелёные насаждения. По итогам обследования при необходимости, если будут обнаружены засохшие деревья и будет составлен комиссионный акт, то мы дадим разрешительную документацию на обрезку, если этого достаточно обрезать сухие ветки, либо вырубку зелёных насаждений. А в случае, если будет вырубка, обязательно будет предусмотрено компенсационное озеленение на месте удалённых зелёных насаждений. Мы выполним эту работу», — прокомментировала Дятлова.

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