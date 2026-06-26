В Симферополе прошел акселератор туристических проектов «Мой Крым»

Акселератор туристических проектов «Мой Крым» состоялся с 8 по 10 июля в Симферополе в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Республики Крым.
Ключевой темой программы стало развитие локальных брендов. Участники узнали, как создать собственный «продающий» бренд. Федеральные эксперты рассказали о юридических аспектах регистрации торговой марки, алгоритме действий при оформлении и разработке концепции бренда. Отдельный блок программы был посвящен выездным экскурсиям, где в неформальной обстановке участники узнали истории создания сильных региональных брендов Крыма.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.