Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новак: ажиотажный спрос искусственно увеличил потребление топлива на 20−30%

В последние недели власти ряда регионов сообщали о резком росте спроса на бензин и дизельное топливо.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ажиотажный спрос на топливо искусственно увеличил его потребление в стране на 20−30%. Об этом он сообщил ТАСС.

«Ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20−30% увеличил спрос искусственно», — сказал Новак.

В последние недели власти ряда регионов сообщали о резком росте спроса на бензин и дизельное топливо. На этом фоне на отдельных АЗС были введены ограничения на отпуск горючего в одни руки.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицита топлива в стране нет. По его словам, власти России перестраивают логистические связи на рынке топлива с учетом потребностей, балансировка рынка потребует определенного времени.

«Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время», — сказал он.

С ажиотажным спросом столкнулась и Калининградская область. Накануне губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что потребление топлива в регионе выросло почти в два раза. В связи с этим на заправках крупных операторов ввели ограничения: не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива в одни руки. При этом глава региона подчеркнул, что проблем с поставками нет, а топливо продолжает поступать в область морским путем.

Ранее губернатор заявлял, что в Калининградской области сформирован как минимум месячный запас топлива. По его словам, основные крупные сети обеспечены необходимыми объемами горючего, а возникающие сложности связаны преимущественно с отдельными небольшими АЗС, не создавшими достаточные запасы заранее. Тогда же Беспрозванных призвал автомобилистов не создавать ажиотажный спрос и отмечал, что ежедневно получает данные об остатках топлива на каждой автозаправочной станции региона.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше