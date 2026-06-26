Новак: ажиотажный спрос искусственно увеличил потребление топлива на 20−30%

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ажиотажный спрос на топливо искусственно увеличил его потребление в стране на 20−30%. Об этом он сообщил ТАСС.
«Ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20−30% увеличил спрос искусственно», — сказал Новак.
В последние недели власти ряда регионов сообщали о резком росте спроса на бензин и дизельное топливо. На этом фоне на отдельных АЗС были введены ограничения на отпуск горючего в одни руки.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицита топлива в стране нет. По его словам, власти России перестраивают логистические связи на рынке топлива с учетом потребностей, балансировка рынка потребует определенного времени.
«Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время», — сказал он.
С ажиотажным спросом столкнулась и Калининградская область. Накануне губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что потребление топлива в регионе выросло почти в два раза. В связи с этим на заправках крупных операторов ввели ограничения: не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива в одни руки. При этом глава региона подчеркнул, что проблем с поставками нет, а топливо продолжает поступать в область морским путем.
Ранее губернатор заявлял, что в Калининградской области сформирован как минимум месячный запас топлива. По его словам, основные крупные сети обеспечены необходимыми объемами горючего, а возникающие сложности связаны преимущественно с отдельными небольшими АЗС, не создавшими достаточные запасы заранее. Тогда же Беспрозванных призвал автомобилистов не создавать ажиотажный спрос и отмечал, что ежедневно получает данные об остатках топлива на каждой автозаправочной станции региона.