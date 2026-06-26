Новак: ажиотажный спрос искусственно увеличил потребление топлива на 20−30%

С ажиотажным спросом столкнулась и Калининградская область. Накануне губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что потребление топлива в регионе выросло почти в два раза. В связи с этим на заправках крупных операторов ввели ограничения: не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива в одни руки. При этом глава региона подчеркнул, что проблем с поставками нет, а топливо продолжает поступать в область морским путем.