Нижегородскую карту жителя разрешили использовать вместо ключа для домофона

Пластиковую «Карту жителя Нижегородской области» теперь можно использовать в качестве электронного ключа от подъезда жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на директора регионального Центра координации проектов цифровой экономики Виталия Климашова. Интеграция реализована в рамках совместного проекта с провайдером «Дом.ру».