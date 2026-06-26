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Нижегородскую карту жителя разрешили использовать вместо ключа для домофона

Новый сервис от ИТ-разработчиков и компании «Дом.ру» автоматически привяжет пластиковую карту к подъезду по адресу регистрации на Госуслугах.

Пластиковую «Карту жителя Нижегородской области» теперь можно использовать в качестве электронного ключа от подъезда жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на директора регионального Центра координации проектов цифровой экономики Виталия Климашова. Интеграция реализована в рамках совместного проекта с провайдером «Дом.ру».

Для активации новой функции нижегородцам потребуется только постоянная подтвержденная регистрация места жительства на портале «Госуслуги». Система сама настроит доступ к умному домофону, а при смене места жительства автоматически перепривяжет карту к новому адресу. При желании отключить функцию жители смогут в личном кабинете на сайте проекта «Карта жителя».

Напомним, в 2025 году экосистема проекта была серьезно расширена. На портале заработал сервис «Мой спорт» для оформления абонементов в ФОКи, карта интерактивных точек бесплатного Wi-Fi, а также ИИ-сервис «Поиск пропавших животных». Развитие таких платформ отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее сообщалось, что Минтранс одобрил запуск беспилотных трамваев в Нижегородской области.