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В городе Яровое Алтайского края открыли современную спортивную площадку

Ее оснастили воротами для футбола, стойками для баскетбола и волейбола.

Обустройство новой общественной территории — сквера для игр, отдыха и занятий спортом — завершилось в Северном микрорайоне города Яровое Алтайского края, сообщили в администрации муниципалитета. Объект создан в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На площадке уложено травмобезопасное резиновое покрытие. Игровая зона укомплектована современным оборудованием: установлены качели и карусели. Спортивная часть оборудована ограждением, воротами для футбола, стойками для баскетбола и волейбола. Для комфорта посетителей установлены скамьи и урны.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.