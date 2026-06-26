В городе Яровое Алтайского края открыли современную спортивную площадку

Обустройство новой общественной территории — сквера для игр, отдыха и занятий спортом — завершилось в Северном микрорайоне города Яровое Алтайского края, сообщили в администрации муниципалитета. Объект создан в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На площадке уложено травмобезопасное резиновое покрытие. Игровая зона укомплектована современным оборудованием: установлены качели и карусели. Спортивная часть оборудована ограждением, воротами для футбола, стойками для баскетбола и волейбола. Для комфорта посетителей установлены скамьи и урны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.