В Уфе прошел чемпионат и первенство Республики Башкортостан по велоспорту

Чемпионат и первенство Республики Башкортостан по велосипедному спорту прошли в Уфе в ходе реализации государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Кушнаренковского района.
В нем приняли участие более 100 спортсменов из разных городов и районов республики. Кушнаренковский район представили воспитанники детско-юношеской спортивной школы. Анастасия Захарова завоевала золото в возрастной категории девушек 10−11 лет. Глеб Кожевников стал бронзовым призером среди юношей 13−14 лет. В категории юношей 15−16 лет Артур Абдуллин взял золото.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.