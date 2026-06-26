Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе прошел чемпионат и первенство Республики Башкортостан по велоспорту

В нем приняли участие более 100 спортсменов.

Источник: Национальные проекты России

Чемпионат и первенство Республики Башкортостан по велосипедному спорту прошли в Уфе в ходе реализации государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Кушнаренковского района.

В нем приняли участие более 100 спортсменов из разных городов и районов республики. Кушнаренковский район представили воспитанники детско-юношеской спортивной школы. Анастасия Захарова завоевала золото в возрастной категории девушек 10−11 лет. Глеб Кожевников стал бронзовым призером среди юношей 13−14 лет. В категории юношей 15−16 лет Артур Абдуллин взял золото.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.