Главные новости за неделю 22 — 26 июня 2026 года

На сегодняшний день в России сохраняется сложная ситуация на топливном рынке. На многих заправках, особенно в южных и центральных регионах, наблюдаются перебои с наличием бензина АИ-92 и АИ-95. В ряде российских регионов ввели лимиты на отпуск топлива одному автомобилю. Дизельное топливо пока доступно лучше, но и по нему в отдельных регионах возникают сложности.