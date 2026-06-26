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Главные новости за неделю 22 — 26 июня 2026 года

Дайджест главных новостей 22 — 26 июня 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

В ряде регионов ввели ограничения на продажу бензина

Источник: РИА "Новости"

На сегодняшний день в России сохраняется сложная ситуация на топливном рынке. На многих заправках, особенно в южных и центральных регионах, наблюдаются перебои с наличием бензина АИ-92 и АИ-95. В ряде российских регионов ввели лимиты на отпуск топлива одному автомобилю. Дизельное топливо пока доступно лучше, но и по нему в отдельных регионах возникают сложности.

Умер бывший министр обороны Сергей Иванов

Источник: РИА "Новости"

На 74-м году жизни скончался Сергей Иванов, занимавший посты министра обороны РФ, главы администрации президента и спецпредставителя главы государства. В 2011—2016 годах руководил администрацией президента, с 2016-го по 2026-й являлся спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Иванов — генерал-полковник запаса, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

В Крыму ввели режим ЧС регионального характер

Источник: РИА "Новости"

В Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

В результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж погибли 6 человек

Источник: РИА "Новости"

Ракетная атака ВСУ на Воронеж днем 22 июня стала самой масштабной с начала специальной военной операции. Она унесла жизни шести человек. 68 людям потребовалась медицинская помощь.

В Венесуэле произошло сильнейшее землетрясение за 100 лет

Источник: Reuters

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли 24 июня и стали одними из самых мощных в стране за более чем столетие. По оценке Геологической службы США (USGS), вероятность, что число жертв землетрясений достигнет 10−100 тыс. человек, составляет 44%. В стране действует режим чрезвычайного положения.

Премьер Великобритании Кир Стармер объявил об отставке.

Источник: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что уйдет в отставку. По его словам, он продолжит занимать пост главы правительства до партийных выборов и, как следствие, назначения нового премьер-министра. Положение Стармера пошатнулось после возвращения в парламент его главного внутрипартийного соперника, бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернема.

Франция сообщила о задержании следовавшего из России нефтяного танкера

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, россиян среди членов экипажа задержанного Францией танкера Deliver нет, сообщили в посольстве России во Франции. Судно задержали 23 июня у берегов Сицилии. Власти Франции обвинили экипаж в нарушении морского права.

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