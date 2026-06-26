Волгоградские студенты мечтают об эстакаде на сваях, кофейне на Волге и «островке» с Wi-Fi

Так, на нижней террасе центральной набережной молодые люди предлагают создать многоуровневое прогулочное пространство с учетом разлива реки в период повышенных сбросов Волжской ГЭС. Пешеходная эстакада на сваях, которую предложили студенты, позволила бы горожанам и гостям города гулять по этой территории независимо от уровня воды. Видовые площадки и прогулочный маршрут разместились бы на верхней части, а на нижней — велосипедная дорожка для тех, кто любит передвигаться по городу на двухколесном транспорте.