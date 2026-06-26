На модернизацию водоснабжения в Новохоперском районе под Воронежем потребуется почти 400 миллионов рублей

Второй объект — завершение шестой очереди строительства водоснабжения в селе Елань-Колено и поселках Долиновский, Подосиновка и Березовка. Стоимость оценивается в 173,3 миллиона рублей. Включение этих средств в областную инвестиционную программу станет возможным только после того, как администрация района направит бюджетную заявку. Рассмотрение вопроса перенесено на заявочную кампанию 2027−2029 годов.