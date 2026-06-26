На модернизацию водоснабжения в Новохоперском районе под Воронежем потребуется почти 400 миллионов рублей

В Новохоперском районе запланированы два проекта по обновлению систем водоснабжения. Общая стоимость работ по предварительным данным превышает 392 миллиона рублей. Об этом свидетельствует сообщение регионального министерства ЖКХ и энергетики от 26 июня.
Основная часть средств — 219 миллионов рублей — приходится на реконструкцию сетей в селе Ярки, где проживает более тысячи человек. Эта сумма утверждена заключением госэкспертизы. Финансирование планируется привлечь по областной программе капитального ремонта, но для запуска проекта району необходимо в установленные сроки подать все документы.
Второй объект — завершение шестой очереди строительства водоснабжения в селе Елань-Колено и поселках Долиновский, Подосиновка и Березовка. Стоимость оценивается в 173,3 миллиона рублей. Включение этих средств в областную инвестиционную программу станет возможным только после того, как администрация района направит бюджетную заявку. Рассмотрение вопроса перенесено на заявочную кампанию 2027−2029 годов.
Выделение бюджетных денег на оба объекта находится на стадии проработки и зависит от документов, которые должны подготовить местные власти.
Кстати, месяцем ранее сайт VRN.KP сообщал, что жители Новохоперска месяцами не могли использовать воду из-под крана — из труб текла жидкость с примесями глины и песка. На проблему даже обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и потребовал срочный доклад от местных следователей.
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