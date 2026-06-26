Юрий Матузов принял участие в заседании Форума регионов Беларуси и России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что в этом году исполняется 30 лет с момента подписания Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии, и назвала Союзное государство одним из самых успешных интеграционных объединений на евразийском пространстве. Она отметила, что более 90% расчетов ведется в национальных валютах, создан Комитет по стандартизации и качеству, реализуется проект Российско-Белорусского инвестиционного кластера. Главным достижением форума Валентина Матвиенко назвала разветвленную систему прямых межрегиональных связей и обмен управленческими практиками.