Юрий Матузов принял участие в заседании Форума регионов Беларуси и России

Мероприятие на тему «Экономическое взаимодействие регионов — основа устойчивого развития Беларуси и России» состоялось 26 июня в Минске.
В заседании XIII Форума регионов Беларуси и России принял председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, первый заместитель председателя Правительства Воронежской области Данил Кустов, а также депутаты регионального парламента Константин Пилипенко и Дмитрий Ширяев.
С видеоприветствиями к делегатам обратились президенты России и Беларуси. Владимир Путин отметил важность бережного сохранения братских традиций и подчеркнул, что связи между регионами являются прочным фундаментом сотрудничества в политике, экономике, безопасности и гуманитарной сфере. В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что именно регионы создают материальную основу, делающую Союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что в этом году исполняется 30 лет с момента подписания Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии, и назвала Союзное государство одним из самых успешных интеграционных объединений на евразийском пространстве. Она отметила, что более 90% расчетов ведется в национальных валютах, создан Комитет по стандартизации и качеству, реализуется проект Российско-Белорусского инвестиционного кластера. Главным достижением форума Валентина Матвиенко назвала разветвленную систему прямых межрегиональных связей и обмен управленческими практиками.
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова сообщила, что в работе форума участвовали представители всех областей Беларуси, города Минска и более 70 субъектов РФ — всего свыше тысячи участников. Она рассказала о проведении десяти секционных заседаний, первого заседания Комитета по стандартизации качества Союзного государства и экспертной сессии «Союзное государство — территория развития». Выступающая подчеркнула, что экономика является фундаментом интеграции: на полях форума подписано 323 документа о сотрудничестве.
Также в рамках пленарного заседания с содержательными докладами выступили представители правительств, регионов и отраслевых ведомств обеих стран. Зампредседателя Правительства России Алексей Оверчук констатировал, что за три десятилетия союзного строительства сформировано общее экономическое, научно-образовательное, гуманитарное и оборонное пространство. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков, в свою очередь, акцентировал внимание на ощутимом прогрессе в производственной и инвестиционной кооперации.
Региональную повестку продолжили главы субъектов и крупных городов. Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев осветил экономический и гуманитарный потенциал белорусской столицы в интеграционных процессах, а губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился опытом реализации совместных проектов с Республикой Беларусь. Председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко рассказал о перспективах межрегионального сотрудничества своей области с российскими партнёрами. Глава Омской области Виталий Хоценко познакомил участников с новыми возможностями взаимодействия, опираясь на практику своего региона, а губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь представил конкретные результаты кооперации с белорусскими коллегами.
Отдельное внимание было уделено отраслевым аспектам: министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов подчеркнул ключевую роль межрегиональной экономической кооперации для агропромышленного комплекса. Завершил выступления председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Роман Бродов, проинформировавший об итогах работы секционных заседаний, состоявшихся в рамках форума.
Комментируя итоги форума, председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов отметил, что фундаментом для любых совместных социально-экономических проектов являются крепкие межпарламентские связи.
«Это дает юридическую базу для оперативного обмена успешными наработками. Синхронизация законодательных усилий регионов Союзного государства и укрепление связей муниципальных образований, в том числе через экономические рычаги (развитие кооперации, совместные инвестиционные проекты и унификацию нормативной базы), являются важнейшими драйверами развития», — подчеркнул Юрий Матузов.
Следующий форум запланирован к проведению в Смоленской области в 2028 году.