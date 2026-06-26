Матузов: Когда есть интерес регионов, результаты не заставляют себя ждать

В Минске 26 июня в рамках работы XIII Форума регионов Беларуси и России состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой с руководителями российских и белорусских регионов. Воронежскую область на встрече представляли председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов и первый заместитель председателя Правительства региона Данил Кустов.
Валентина Матвиенко отметила, что эта встреча традиционно является одним из центральных событий Форума.
«Как всегда, наш форум нацелен на результаты. Мы делаем вместе важное, большое дело, и именно межрегиональное сотрудничество создает крепкий фундамент дальнейшего строительства Союзного государства и дальнейшего укрепления нашей интеграции», — заявила она.
По словам Валентины Матвиенко, помимо своей внутренней повестки регионы выступают настоящими локомотивами союзной интеграции. И во многом благодаря этой активности сотрудничество России и Беларуси продолжает укрепляться по целому ряду направлений. Акцент должен быть сделан на новые технологии, на искусственный интеллект.
Председатель СФ сообщила, что по всем основным экономическим показателям отмечается положительная динамика. За прошлый год товарооборот вырос почти на 3%. Более 60% привлеченных Беларусью средств приходится на российских инвесторов. Важной мерой стало создание общего торгового знака «Товар Союзного государства». Он присваивается продукции, в производстве которой используется не менее половины комплектующих из двух стран.
В этом году форум посвящен теме экономического взаимодействия. На сегодняшний день в сотрудничество с областями Беларуси вовлечены практически все субъекты Российской Федерации. Активно подключаются и исторические регионы Донбасса и Новороссии.
«Наша задача — услышать ваш голос и позицию по тем вопросам, которые вас волнуют. Понять, в чем, может быть, нужна поддержка парламентов и органов Союзного государства», — сказала Валентина Матвиенко, обращаясь к участникам встречи.
Наталья Кочанова отметила хорошую динамику укрепления межрегиональных связей двух стран. По ее словам, этому способствует обширная договорно-правовая база — правительственные соглашения со всеми 89 регионами РФ и 450 договоров между белорусскими и российскими регионами.
Парламентарий подчеркнула эффективность проектов, совместно реализуемых Советом Федерации и Советом Республики — Форума регионов России и Беларуси и инициированного главами верхних палат парламентов двух стран культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти», маршрут которого в этом году включает 13 городов России и Беларуси.
В ходе встречи выступили руководители региональных и местных органов власти Республики Беларусь и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Также состоялась церемония подписания документов о сотрудничестве между регионами Республики Беларусь и субъектами Российской Федерации. В частности, подписано соглашение о взаимодействии между правительством Воронежской области и ГК «БелИнжиниринг». Результатом соглашения может стать дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона.
Подводя итог встрече, Юрий Матузов отметил, что для Воронежской области участие в работе Форума регионов Беларуси и России — это реальный рабочий инструмент, который позволяет прийти к конкретным решениям на благо жителей региона.
«Хочу подчеркнуть, что такие форумы имеют конкретные практические результаты. Мы в Воронежской области это хорошо знаем. Так, результатом седьмого Форума регионов Беларуси и России стала новая школа на 520 мест в Стрелице Семилукского района, восьмого — школа с детсадом на 720 мест в Семилуках, девятого — детсад “Изумрудный город” в Воронеже. Результатом нынешнего события может стать дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона: сегодня на полях форума подписано соглашение о намерении взаимодействия между правительством Воронежской области и ГК “БелИнжиниринг”», — сказал Юрий Матузов.
Также председатели верхних палат парламентов ознакомились с экспозицией выставки-ярмарки регионов России и Беларуси. Одним из самых масштабных стал стенд Воронежской области.