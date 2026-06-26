Матузов: Когда есть интерес регионов, результаты не заставляют себя ждать

«Хочу подчеркнуть, что такие форумы имеют конкретные практические результаты. Мы в Воронежской области это хорошо знаем. Так, результатом седьмого Форума регионов Беларуси и России стала новая школа на 520 мест в Стрелице Семилукского района, восьмого — школа с детсадом на 720 мест в Семилуках, девятого — детсад “Изумрудный город” в Воронеже. Результатом нынешнего события может стать дальнейшее участие белорусских строителей в возведении крупнейших инфраструктурных и социальных объектов региона: сегодня на полях форума подписано соглашение о намерении взаимодействия между правительством Воронежской области и ГК “БелИнжиниринг”», — сказал Юрий Матузов.