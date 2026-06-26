В Ярославской области провели лесовосстановление на площади 1700 гектаров

Лесовосстановление на площади 1700 гектаров провели в Ярославской области, сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Под искусственное лесовосстановление в этом сезоне в регионе отведено более 3 тысяч гектаров. На 1300 гектарах из них работы уже завершены. А всего в регионе в 2026 году планируют восстановить около 10 тысяч гектаров леса.
«В нашем регионе плановые показатели нацпроекта перевыполняются ежегодно. Только в рамках акции “Сад памяти” на землях лесного фонда высажено более 185 тысяч сеянцев. После посадки сотрудники лесничеств проводят оценку приживаемости лесных культур и в случае необходимости назначают дополнительные мероприятия», — отметила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.
Работы по искусственному лесовосстановлению проводят в муниципальных округах в разное время в зависимости от географического положения и природно-климатических условий. Завершить их должны осенью.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.